Художница сделала скульптуру из гнилых человеческих зубов

Петербургская художница Марьяна Шумкова изготовила скульптуру, для создания которой были использованы человеческие зубы. Об этом во вторник, 11 апреля, пишет издание «Бумага».

Всего на статую, которую прозвали «памятником зубной боли», ушло 403 гнилых зуба. Они были предоставлены для проекта добровольцами, которые смогли удалить их за полцены. Идеей стало «создать собирательный образ человека, который не ухаживает за зубами».

«Только сильное эмоциональное воздействие может заставить человека вновь задуматься о такой простой и обыденной вещи, как гигиена», — объяснила свой замысел Шумкова.

«Безусловно, самым шокирующим в этой работе является объединение искусственных материалов и натуральных человеческих зубов. Скульптура получилась очень натуралистичной, но из-за деформированных черт человеческого лица — довольно пугающей», — подчеркнула художница.

Арт-объект стал частью городской акции «Зубы ради здоровья». Сейчас он находится в одной из стоматологических клиник Санкт-Петербурга, однако авторы проекта не исключают возможности его демонстрации в публичных выставочных пространствах.