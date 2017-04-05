Представившихся производителем писсуаров посетителей пустят в музеи бесплатно

Одна из восьми копий «Фонтана» Марселя Дюшана 1964 года

Несколько художественных галерей по всему миру освободят от платы за вход посетителей, которые представятся Ричардом Муттом. Акция будет действовать 9 апреля, сообщает портал Artnet.

Проект приурочен к 100-летию со дня создания работы «Фонтан» Марселя Дюшана — самого известного произведения в стиле реди-мейд. «Фонтан» представлял собой писсуар, подписанный «Р. Мутт»: предполается, что имя Ричард Мутт принадлежало производителю устройства.

Акция будет действовать в таких учреждениях, как Нью-йоркский музей современного искусства, Центр Помпиду, Национальный музей современного искусства в Киото и несколько других галерей во Франкфурте, Иерусалиме, Базеле и Берлине.

Бесплатно попасть в музеи можно будет с 15:00 до 16:00 по местному времени.

Отмечается, что проект планируется хранить в секрете. Представители галерей не подтверждают участие в акции.

Французско-американский художник Марсель Дюшан представил «Фонтан» публике в 1917 году, на выставке Общества независимых художников. В нескольких музеях выставлены копии работы, оригинал считается утерянным.

Реди-мейд (ready-made) — техника в искусстве, предполагающая использование в качестве арт-объекта готового изделия, созданного не самим художником, а, к примеру, купленного в магазине.