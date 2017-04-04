Украденная нацистами картина Кирхнера останется в немецком музее

Власти Германии приняли участие в финансовом урегулировании судьбы полотна немецкого художника Эрнста Кирхнера, присвоенного нацистами во время Второй мировой войны. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает портал Artnet.

Германия выделила 1,2 миллиона долларов для того, чтобы картина «Суд Париса» смогла остаться в музее Вильгельма Хака в городе Людвигсхафен-ам-Райн. Учреждение выплатит эти деньги наследникам еврейского обувщика из Эрфурта Альфреда Хесса, законного владельца картины.

Полотно выставляется в музее с 1979 года.

Министр культуры Германии Моника Грюттерс выразила благодарность наследникам за быстрое и мирное урегулирование вопроса, а также назвала назначенную цену «щедрым компромиссом» со стороны потомков Хесса.

Семья Хесс владела одной из крупнейших коллекций произведений немецкого экспрессионизма. В собрании, помимо работ Кирхнера, были картины Макса Пехштейна, Эмиля Нольде и Пауля Клее.

Эрнст Кирхнер (1880-1938) — немецкий художник и скульптор, один из участников арт-группы «Мост», члены которой считаются основателями направления экспрессионизм.