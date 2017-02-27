Сын группенфюрера СС вернул украденные нацистами из Польши картины

Сын группенфюрера СС и губернатора Кракова и Галиции Отто Вехтера вернул в Польшу картины, вывезенные его родителями из Национального музея в 1939 году. Об этом сообщает The Guardian.

Хорсту Вехтеру удалось возвратить три произведения искусства из нескольких сотен тысяч, украденных его матерью из музея в Кракове для украшения Дворца Потоцких, где расположилась краковская штаб-квартира СС. Среди работ — изображение дворца, карта Польши XVII века и гравюра, запечатлевшая Краков эпохи Возрождения.

«Это, вероятно, первый случай, когда член семьи одного из важнейших нацистских оккупантов вернул полотна, вывезенные из Польши во время войны», — заявил вице-президент Европейского парламента и член польской партии «Право и справедливость» Ричард Чарнецкий.

По словам Вехтера, после начала Второй мировой войны его мать забрала работы из особняка в Кракове и вывезла в Австрию.

Церемония возвращения артефактов прошла в Кракове в присутствии членов польского правительства.