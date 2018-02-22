Фигуристки Медведева и Загитова поборются за золотой смартфон

Российская фигуристка, которая выиграет состязания в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане, получит смартфон Caviar iPhone X Tricolour Olympic Gold Edition. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первая в России модификация iPhone X в корпусе с покрытием из золота, со вставками из композитного камня цветов российского флага, позолоченным российским гербом и гравировкой с цитатой из гимна России достанется той из двух лидеров российской команды фигуристок, которой удастся получить золото Игр в Пхенчхане: Евгении Медведевой либо Алине Загитовой.

Стоимость серийной версии модели Caviar iPhone X Tricolour Olympic Gold Edition 64 гб составляет 267 000 рублей.

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В январе 2018 года российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил серию iPhone X «Легендарные Олимпийские Победы», в которой увековечил в золоте последние три секунды баскетбольного матча СССР против США, состоявшегося на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

Создатели коллекции рассказали, что их вдохновил фильм «Движение вверх» о баскетбольной сборной СССР. «Итогом работы стала коллекция, в которой представлены дизайны смартфонов, посвященные трем знаковым победам всех времен: "золоту" сборной СССР по хоккею 1992 года в Альбервиле, олимпийской победе в дзюдо Беслана Мудранова в 2016 году и, конечно, той самой, мюнхенской победе над американцами в 1972-м», — отметили представители бренда.

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