Медаль с Олимпиады предложили купить за миллиард рублей

Памятная сувенирная медаль с пекинской Олимпиады 2008 года выставлена на онлайн-платформе Avito.

Продавец по имени Владимир из Благовещенска запросил за медаль желтого металла 888 миллионов рублей. На сопровождающих предложение фотографиях изображена сама медаль с декоративным элементом из натурального камня, лакированный футляр и сертификаты для удостоверения подлинности на китайском языке. По фотографии невозможно определить подлинность медали. Владелец утверждает, что это «лимитированная серия выпущена очень мало из золота на все имеются сертификаты кто понимает тот поймет» (орфография оригинала сохранена. — прим. «Ленты.ру»).

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В продаже на Avito представлены сувенирные медали Олимпиады в Пекине из недрагоценных металлов с позолотой, их цена колеблется от 2,5 до 4,5 тысячи рублей.

В январе 2018 года житель Новосибирска выставил на продажу на Avito шахматы стоимостью 2,8 миллиона рублей. По информации продавца, шахматы созданы вручную в единственном экземпляре. Для создания фигурок было использовано более 20 килограммов бивня мамонта. «Размер доски 49 на 49 сантиметров. Высота фигур от 6,5 до 12 сантиметров. Клетки сделаны из стабилизированного зуба мамонта. Дополнительные материалы: дерево орех», — сообщил о своем товаре Евгений.

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