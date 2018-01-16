Олимпийские успехи России и СССР воплотили в смартфоне

Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил серию iPhone X «Легендарные Олимпийские Победы», в которой увековечил в золоте последние три секунды баскетбольного матча СССР против США, состоявшегося на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Об этом представители компании сообщили во вторник, 16 января, корреспонденту «Ленты.ру».

Создатели коллекции рассказали, что их вдохновил фильм «Движение вверх» о баскетбольной сборной СССР. «Итогом работы стала коллекция, в которой представлены дизайны смартфонов, посвященные трем знаковым победам всех времен: "золоту" сборной СССР по хоккею 1992 года в Альбервиле, олимпийской победе в дзюдо Беслана Мудранова в 2016 году и, конечно, той самой, мюнхенской победе над американцами в 1972-м», — отметили представители бренда.

Фото: Caviar

Стоимость смартфонов iPhone X, посвященных Олимпийским победам, варьируется от 239 тысяч до 259 тысяч рублей.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон она представила в 2001 году.

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