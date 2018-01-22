Стоимость полиэтиленовых пакетов для элиты останется на уровне тысячи долларов

Французский модный дом Celine выпустил в продажу полиэтиленовые пакеты. Об этом сообщает HypeBae.

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Стоимость одного пакета составляет 985 долларов. Он выполнен из прозрачного пластика с черными надписями Celine Paris и «Внимание: во избежание опасности в виде удушья держите эту сумку подальше от младенцев и детей». Впервые компания показала пакет на Неделе моды в Париже. Он войдет в коллекцию весна-лето 2018.

Celine — французский дом моды, основанный в 1945 году Селин Випиана и ее мужем Ричардом. Бренд производит женские сумки, одежду и аксессуары класса люкс. С 1996 года компания является частью международного холдинга LVMH. Компания владеет бутиками по всему миру, а также продает одежду онлайн. В Москве свои коллекции она представляет в ЦУМе, а в Санкт-Петербурге — в ДЛТ.

В декабре прошлого года сообщалось, что модный дом Balenciaga выпустил в продажу кожаные пакеты-майки для похода в супермаркет. Стоимость сумки составляет 1000 долларов. В ноябре креативный директор итальянской марки Moschino Джереми Скотт создал платье-дождевик из полиэтилена.

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