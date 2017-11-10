Полиэтиленовый пакет за 700 долларов предложили носить вместо платья

Креативный директор итальянской марки Moschino Джереми Скотт создал платье-дождевик. Об этом сообщает HighSnobiety.

Издание называет платье в пол пакетом. Изделие состоит из прозрачного полиэтилена с белым непрозрачным верхом, на котором написано We love our custоmers («Мы любим наших покупателей»). Цена — 730 долларов. Вещь входит в коллекцию осень-2017. На платье также есть надпись «бесплатная доставка».

Полиэтиленовую одежду можно купить в магазинах компании.

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В августе сообщалось, что Джереми Скотт выпустил совместную коллекцию с брендом Ugg. Расписанная красными языками пламени обувь стоит 1195 долларов.

Джереми Скотт — американский дизайнер, с 2013 года занимает пост креативного директора итальянского бренда Moschino. Также сотрудничает с другими марками.

Компания Moschino создана в 1983 году Франко Москино. Специализируется на выпуске мужской и женской одежды, аксессуаров и парфюмерии.