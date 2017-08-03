Moschino раздал фирменные сумки монахиням

Итальянская марка Moschino готовится запустить новую рекламную кампанию. На этот раз ее героинями станут монахини. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает L'officiel.

Кадр со съемок выложила на своей странице в Instagram стилист и модель Сита Абеллан. На фотографии запечатлены четыре девушки одетые в рясы, в руках они держат фирменные сумки.

second day with my beautiful nuns 📿 @moschino @itsjeremyscott 💥 creative direction @lucafinotti styled by me #sitabellan casting @tothemoonstudio @couragedotstudio @jnproductionglobal A post shared by sita abellan (@sitabellan) on Aug 2, 2017 at 10:05am PDT

Компания Moschino создана в 1983 году Франко Москино. Она специализируется на выпуске мужской и женской одежды, аксессуаров и парфюмерии.

Весной 2017 года марка выпустила первую в своей истории коллекцию мебели. В нее вошли несколько предметов. Среди них байкерска куртка-шкаф, туфли в человеческий рост, которые могут одновременно служить подставкой для книг и оттоманкой, а также застегнутые на молнию диван-губы.