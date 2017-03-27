Moschino показал первую коллекцию мебели

Итальянская компания Moschino представила первую в своей истории коллекцию мебели. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает The Hypebae. Линейка будет представлена на выставке Milan Design Week, которая начнется в апреле.

В коллекцию вошли несколько предметов. Среди них байкерска куртка-шкаф, туфли в человеческий рост, которые могут одновременно служить подставкой для книг и оттоманкой, а также застегнутые на молнию диван-губы.

Фото: Moschino 1 /3

Компания Moschino создана в 1983 году Франко Москино. Она специализируется на выпуске мужской и женской одежды, аксессуаров и парфюмерии.

В начале июля 2016 года в руководстве компании произошли перемены: новым генеральным директором стал Габриэле Маджо, который ранее сотрудничал с модными домами Gucci и Bottega Veneta. На посту он сменил Коррадо Мазини, работавшего в компании с сентября 2015 года.