Moschino и Sephora создали меховую маску для сна

Бренды Moschino и Sephora создали совместную коллекцию недорогой косметики. Об этом сообщает L’Officiel.

В коллекцию вошли две палетки для теней, набор кистей, хайлайтеры и набор блесков для губ в виде подвески. Вместе с косметическими средствами будут продаваться компактное зеркало и меховая маска для сна. На рынке коллекция ожидается в августе.

Входящие в линейку продукты упакованы в футляры в форме золотых игрушечных медведей с надписью This is not a Moschino toy («Это не игрушка Moschino»). В каких магазинах Sephora будет представлена коллекция, пока неизвестно.

По словам креативного директора Moschino Джереми Скотта, для него было важно, чтобы бренд стал максимально доступным, поэтому появилась идея создания лимитированной коллекции недорогой косметики.

Moschino — итальянский бренд, который был создан в 1983 году Франко Москино. Специализируется на выпуске мужской и женской одежды, аксессуаров и парфюмерии. В начале июля 2016 года новым генеральным директором бренда стал Габриэле Маджо, который ранее сотрудничал с модными домами Gucci и Bottega Veneta.

Sephora — розничная сеть магазинов косметики, одна из крупнейших в Европе. С 1997 года является частью холдинга LVMH.