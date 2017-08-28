«Огненные» угги оценили в 1195 долларов

Креативный директор Moschino Джереми Скотт выпустил совместную коллекцию с брендом Ugg. Расписанная красными языками пламени обувь стоит 1195 долларов. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает FashionNetwork.

«Когда я впервые купил угги, я сразу же влюбился в эту обувь. Поэтому я не мог упустить возможность поработать над дизайном классических моделей», — признался дизайнер. В совместную коллекцию вошли восемь моделей, сапоги декорированы разноцветными принтами, а также кристаллами и камнями. Часть работы выполняется вручную, на создание одной пары обуви уходит около недели.

Джереми Скотт — американский дизайнер, с 2013 года занимает пост креативного директора итальянского бренда Moschino. Также сотрудничает с другими марками.

Летом 2017 года модельер представил капсульную коллекцию, созданную специально к фестивалю Коачелла. В нее вошли рюкзаки, мужские шорты для серфинга, женские купальники и пластиковые чехлы для iPhone с принтом по мотивам популярной игры для мобильных телефонов Candy Crush.