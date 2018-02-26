Путина изобразили на женских сумочках

Объединение российских дизайнеров Russian Fashion Roots совместно с дизайнером Мартой Думой выпустило новую коллекцию аксессуаров, которая была представлена в Московской торговой галерее «Модный сезон». Об этом сообщает Fashion United.

Коллекция получила название President-Style. Ее главным элементом стал расшитый клатч на цепочке в форме книги с портретом президента России Владимира Путина. Известно, что дизайнер лично работала с изображением президента.

Каждый аксессуар в коллекции President-Style имеет свое название, например, «Все оттенки России», «Железный Путин. Взгляд с Запада», «Новейшая история России». Все они изготовлены в единственном экземпляре.

В декабре 2017 года американский дизайнер Блейк Паттерсон выпустил коллекцию мужской одежды с портретом-шаржем Владимира Путина. В линию вошли футболки, толстовка и шарф. На толстовке стилизованным церковнославянским шрифтом напечатано Putin loves you («Путин любит тебя», причем слово loves заменено зеленым сердечком).

По словам самого Паттерсона, он вдохновлялся «уважением к российскому президенту». «Рождество — идеальное время для того, чтобы успокоиться и подумать о единении и мире», — сказал дизайнер.

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