Путин и русские хакеры попали на американские футболки

Американский дизайнер Блейк Паттерсон выпустил коллекцию мужской одежды с портретом-шаржем президента России Владимира Путина, сообщает НСН.

В линию вошли футболки, толстовка и шарф. На толстовке стилизованным старославянским шрифтом напечатано Putin loves you («Путин любит тебя», причем слово loves заменено зеленым сердечком).

Также дизайнер выбрал принты с шутками на тему русских хакеров, якобы «взломавших Рождество». Например, Russians did it again («Русские снова это сделали») и Christmas is hacked. Gifts for everybody («Рождество взломали. Всем подарки!»).

По словам самого Паттерсона, он вдохновлялся «уважением к российскому президенту». «Рождество — идеальное время для того, чтобы успокоиться и подумать о единении и мире», — сказал дизайнер.

Блейк Паттерсон — американский дизайнер, уроженец Лос-Анджелеса в штате Калифорния. Принимал участие в 14-м сезоне телевизионного шоу про моду Project Runway. Блейк под собственным брендом выпускает мужскую и женскую одежду, сотрудничает с универмагами Macy’s и киноиндустрией.

