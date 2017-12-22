Российский магазин назвали лучшим в мире

Российский концептуальный модный магазин K20 в Москве признан лучшим в мире, сообщает HighSnobiety.

Рейтинг был составлен по результатам опроса читателей этого ресурса. Конкуренцию магазину K20 составили бутики colette в Париже, который официально закрылся 20 декабря, и Round Two в Голливуде и Нью-Йорке. Они заняли второе и третье место соответственно.

Лидером рейтинга по версии редакции HighSnobiety стал онлайн-магазин Grailed, который специализируется на мужской одежде, обуви и аксессуарах.

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Ранее сообщалось, что эксперты моды и журналисты Vogue выбрали самые популярные дизайнерские коллаборации уходящего года. Лидером рейтинга признана совместная коллекция французского модного дома Louis Vuitton и бренда Supreme. Также отмечены линии одежды и аксессуаров Erdem x H&M, кроссовки Nike x Off-White и Adidas x Pharrell Williams, совместная коллекция Gosha Rubchinskiy x Burberry и другие.

HighSnobiety — одно из ведущих международных изданий о современной моде. Основано Давидом Фишером в 2005 году в Берлине. В настоящее время оно имеет офисы в Лондоне и Нью-Йорке.

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