«Золотому веку Владимира Путина» посвятили золотой смартфон

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar представил новый дизайн iPhone X в честь победы Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 20 марта.

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Корпус нового смартфона со всех сторон покрыт золотом. Над изображением Кремля, размещенным в нижней части, располагается гравировка с гербом России. Композицию завершает портрет президента с надписью The Golden Age of Vladimir Putin, обозначающей время рассвета страны под руководством Владимира Путина.

Полностью покрытая золотом модель iPhone была выпущена впервые с 2015 года. «Пожалуй, это самый совершенный золотой президентский телефон», — говорят о его дизайне представители бренда Caviar.

Запуск продаж нового iPhone X The Golden Age of Vladimir Putin состоится 20 марта. Цена смартфона — 269 тысяч рублей.

В марте после заявления президента Владимира Путина о разработке инновационного ядерного оружия Caviar представил дизайн iPhone X Putin Ultimatum с портретом президента и изображением летящей крылатой ракеты.

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