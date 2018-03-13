iPhone X отлили в жидком золоте

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar представил новый дизайн iPhone X, в котором возвращен популярный оттенок желтого золота. Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда во вторник, 13 марта.

На поверхность корпуса нанесен тонкий слой золота 999 пробы. Модели представлены в двух версиях: Caviar Classic Gold с рельефной поверхностью и Caviar Classic Liquid Gold (с имитацией «текучей» поверхности, словно меняющей форму в руках владельца). На задней крышке впервые в истории Caviar воспроизведено яблоко — логотип компании Apple, создателя iPhone.

Фото: Caviar 1 /8

«В новой интерпретации смартфон обрел характер и харизму, сохраняя при этом лаконичный вид, — прокомментировал новинку представитель бренда. — Работая над дизайном "Caviar Classic Liquid Gold", мы вспомнили о коллаборации марок Vertu и Boucheron 2008 года. Прошло десять лет, технологии сделали огромный шаг вперед, но золото по-прежнему остается неизменной ценностью».

Стоимость новых устройств — от 257 тысяч рублей.

В начале марта Caviar спроектировал дизайн iPhone X Putin Ultimatum в честь президента России Владимира Путина и отечественных достижений в оборонной промышленности. На корпусе смартфона, изготовленном из композитного камня «Космос», закаленного титана и позолоченных элементов, изображен портрет президента и небо, по которому летит ракета, оставляя за собой золотой след. Тираж iPhone X Caviar Putin Ultimatum лимитирован и составляет 99 экземпляров.

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