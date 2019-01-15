Медведев вслед за Путиным пересел на «Кортеж»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев начал передвигаться на лимузине Aurus проекта «Кортеж», на котором уже ездит президент Владимир Путин. Об этом пишет «Интерфакс».
Премьер-министр приехал на новом автомобиле на Гайдаровский форум, который начался 15 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Москве.
Пресс-секретарь политика Олег Осипов сообщил, что Медведев пересел в лимузин сразу после Нового года и остался им доволен.
Впервые Путин воспользовался лимузином Aurus «Сенат-лимузин» в день инаугурации, 7 мая 2018 года.
О начале разработки серии автомобилей для российских чиновников правительство объявило в 2013 году. Через пять лет стало известно, что Управделами президента планирует закупить для чиновников новые автомобили Aurus из проекта «Кортеж» при обновлении автопарка.
Aurus — это автомобили представительского и высшего класса. Помимо лимузина в линейку входят седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». В будущем семейство пополнится мотоциклом, кроссовером и кабриолетом.