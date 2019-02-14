Автомобили «Кортежа» Путина отдадут арабам

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров выразил надежду, что производство автомобилей российского проекта «Кортеж» бренда Aurus будет локализовано в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом министр рассказал в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает ТАСС.

Глава Минпромторга признался, что российская сторона хочет начать производство российского премиального автомобиля на базе мощностей эмиратского холдинга Tawazun. В настоящий момент рассматривается производство в ОАЭ внедорожников проекта «Кортеж» — модели Komendant.

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«Сейчас прорабатываем с коллегами этот проект и рассчитываем, что, когда будет производиться внедорожник, еще больший объем будет поставляться на этот рынок», — рассказал Мантуров, анонсировав целую кампанию по продвижению автомобилей Aurus за рубежом. Главным рынком для России, по словам министра, должен стать именно Ближний Восток.

В свою очередь эмиратская сторона уже согласилась вложить в совместный проект 110 миллионов евро, в обмен на это у Tawazun появилась доля в 30 процентов в российском автомобильном концерне. Мировая премьера лимузина Aurus пройдет именно в ОАЭ в 2019 году. Вся линейка люксовых автомобилей Aurus создавалась для первых лиц государства, в частности, президента России Владимира Путина.

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