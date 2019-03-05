Европейцам показали золотой «Кортеж» Путина

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Золотой седан российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта «Кортеж», разработанного для первых лиц государства, представили на автосалоне в Женеве. Видео презентации, которую проводил генеральный директор Aurus Франц Герхард Хильгерт, опубликовал в Instagram журналист Павел Федоров.

«Премьера бренда Aurus в Женеве. Цвет в итоге "русское золото"», — прокомментировал корреспондент.

На автосалоне в Женеве представили седан Aurus Senat S600 золотисто-коричневого цвета и лимузин Aurus Senat Limousine L700 темно-коричневого цвета.

Ранее в феврале на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби продемонстрировали салон президентского лимузина Aurus. Внутри автомобиль отделан кожей и деревом, а на приборной панели размещены два монитора. Пассажирские места оборудованы мультимедийной системой, а вместо обычных стекол в машине установлены экраны, на которые выводится изображение с наружных видеокамер.

Впервые лимузин Aurus был представлен широкой публике в ходе инаугурации президента России Владимира Путина в мае 2018 года.

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