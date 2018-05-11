Забытый российский автомат промелькнул на параде

Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Восточного военного округа маршировали на параде в Хабаровске 9 мая с автоматами АН-94. Внимание на это обратил военный блог bmpd.

«Парадный строй мотострелков неожиданно маршировал с уже казалось позабытыми в армии автоматами Никонова», — отметили авторы.

Прохождение мотострелков запечатлено на кадрах трансляции парада, которое размещено на YouTube-канале GuberniaTV (примерно с 36:21).

АН-94 был разработан на рубеже 1970-х и 1980-х годов советским конструктором Геннадием Никоновым. Автомат победил в конкурсе, объявленном Минобороны СССР, и по результатам испытаний был рекомендован к принятию на вооружение. Однако этот процесс затянулся, и в итоге АН-94 был принят на вооружение российской армии только в 1997 году. Тем не менее, автомат из-за повышенных требований к умениям стрелка не стал массовым — его использовали лишь некоторые специальные подразделения армии и МВД.

В перечень автоматов, которые в январе этого года были приняты на вооружение для включения в комплект боевой экипировки «Ратник», АН-94 не вошел.

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