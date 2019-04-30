Кремль объяснил отказ от приглашения других президентов на Парад Победы

Лидеры иностранных государств приглашаются на юбилейные парады в честь 9 Мая, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя их отсутствие на торжественном мероприятии. Его слова приводит ТАСС во вторник, 30 апреля.

Он напомнил, что предстоящие торжества посвящены 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. «В следующем году будем отмечать очень важную и большую юбилейную дату. Это будет год, действительно, особенный, а сейчас нет такой юбилейной даты», — пояснил он.

О том, что Кремль не направлял официальных приглашений главам других государств на праздничные мероприятия, посвященные годовщине победы в Великой Отечественной войне, стало известно 24 апреля.

На параде Победы в 2018 году в Москве присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.

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