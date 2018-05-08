Песков объяснил исключение Порошенко из поздравления Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил формулировку поздравления Владимира Путина с Днем Победы в адрес лидеров стран бывшего СССР и отдельно граждан Грузии и Украины. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 8 мая.

«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу. И вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», — сказал Песков в ответ на просьбу пояснить формулировку поздравления, которое адресовано гражданам Украины, а не президенту страны.

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Ранее во вторник на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины»,— говорится в сообщении.

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. В ответ Россия постоянно указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

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