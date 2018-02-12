Порошенко обвинил Путина в неисполнении минских соглашений

Президент Украины Петр Порошенко считает, что российский лидер Владимир Путин не выполняет взятые на себя обещания. Такое мнение он выразил в интервью немецкой газете Bild, сообщает пресс-служба Порошенко.

«Весь мир знает: президент России не соблюдает взятых на себя обещаний. Всегда, когда он хочет, он способствует очередной эскалации [конфликта на востоке Украины]», — заявил президент Украины.

Материалы по теме Незалежный товар Как за 25 лет независимости Украина превратилась в «Антироссию»

Порошенко утверждает, что Москва может в любой момент попробовать обострить ситуацию в Донбассе. «У Путина в Украине столько армии, что он в любой момент может способствовать обострению положения, если ему вздумается. Я однажды рассказывал канцлеру [Германии Ангеле] Меркель: Вы можете себе представить, что на востоке Украины сейчас находится больше танков, чем есть в наличии у Бундесвера? На этой небольшой территории расположено 600 танков», — сообщил он.

Также украинский лидер рассказал о деталях подписания в феврале 2015 года минских соглашений, с помощью которых должен быть урегулирован вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях Украины. «В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды. Затем была достигнута договоренность, чего не произошло бы без поддержки федерального канцлера Ангелы Меркель. Мы, украинцы, очень благодарны ей за это, ведь ситуация тогда была очень сложной», — сообщил президент Украины, добавив, что после заключения соглашений в зоне конфликта погибли 824 человека.

«Путин радуется всегда, когда где-то присутствуют хоть какие-то признаки политической нестабильности. Именно нестабильность — это то, что он пытается создать везде, где царит демократия», — заключил Порошенко.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го участниками «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона.

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. В ответ постоянно указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!