Украина решила исключить Россию из «нормандской четверки»

В мае в немецком городе Ахене планируется саммит с участием лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению международных миротворцев в Донбассе. При этом обсуждение должно пройти без президента России Владимира Путина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации главы украинского государства. Как пишет издание, речь фактически идет о встрече лидеров «нормандской четверки», но без участия Москвы.

Обсуждение планируется провести на полях престижной международной премии имени Карла Великого — правившего из Ахена основателя Франкской империи.

Как пояснили в Киеве, инициатором саммита стал украинский президент Петр Порошенко. «С учетом того, что уже через год, 31 марта 2019-го, состоятся выборы главы государства, для президента важно предъявить избирателям хоть какие-то конкретные результаты в деле примирения на юго-востоке страны», — прокомментировал инициативу депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко.

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При этом МИД России не выступает против таких встреч. «Ничего против такого рода встреч мы не имеем. Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся», — отметил источник во внешнеполитическом ведомстве.

В конце февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что международные миротворцы в Донбассе не смогут появиться без воли Владимира Путина. Причем Москва должна согласиться на размещение иностранных военнослужащих на всей территории, неподконтрольной Киеву.

Резолюцию о размещении миротворцев на Украине по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва 5 сентября 2017 года.

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