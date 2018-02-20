Киев назвал условия для появления миротворцев в Донбассе

Для введения миротворческой миссии ООН в Донбасс необходимо решение президента России Владимира Путина и определение формата размещения миротворческого контингента. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире телеканала ICTV.

«Я считаю, искренне считаю, что если не ввести международный компонент на Донбасс, то выбить оккупационную администрацию будет невозможно. Для этого нужны две вещи: первая — решение президента России и второе — каким образом завести миротворцев, чтобы это сработало. Без этого никакого прогресса не будет», — сказал Климкин.

При этом глава МИД уточнил, что миротворцы должны располагаться на всей территории, которую не контролирует Киев. На развертывание миссии, по его мнению, уйдет от шести до девяти месяцев.

Ранее заместитель Климкина Елена Зеркаль отвергла предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко, предложившего напрвить в зону конфликта до 10 тысяч военнослужащих.

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Резолюцию о размещении миротворцев на Украине по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва 5 сентября 2017 года. Предполагается, что миротворцы будут располагаться между ВСУ и вооруженными формированиями непризнанных ДНР и ЛНР.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что миротворцы ООН должны располагаться на всей территории конфликта, вплоть до российской границы.

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