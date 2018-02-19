Киев оценил инициативу разместить военных Белоруссии в Донбассе

Белоруссия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, поскольку страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщают РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе в возможной миротворческой миссии. По словам белорусского лидера, страна может направить на восток Украины до 10 тысяч военнослужащих.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что миротворцы ООН должны располагаться на всей территории конфликта, вплоть до российской границы.

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Резолюцию о размещении миротворцев на Украине по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва 5 сентября 2017 года. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и Вооруженными силами Украины.

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