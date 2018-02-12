Бывший СССР
 
Последние новости
Грузинский снайпер обвинил украинских депутатов в расстреле Майдана
В умирающих людях нашли лекарство от рака
Трех российских легкоатлетов не допустили до международных соревнований
Повар пережевала еду перед готовкой и оказалась «самым отвратительным кулинаром»
Керлингисты прокомментировали первую российскую медаль в истории Олимпиад
Игрушки Furby напомнили о себе самым страшным органом
Более 10 оперативников таскали Саакашвили за волосы

Названо число необходимых Донбассу миротворцев

Перейти в «Мою Ленту»

ООН для решения конфликта на востоке Украины следует рассмотреть развертывание контингента в 20 тысяч военнослужащих из государств-нечленов НАТО, а также четырех тысяч полицейских. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет, который должен быть представлен на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе.

Документ разработал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, с 2016 года занимающий должность советника президента Украины Петра Порошенко. Отчет будет представлен высокопоставленным лицам, например специальному представителю США по вопросам Украины Курту Волкеру, в субботу, 17 февраля.

«Для операции следует привлечь несколько европейских стран, таких как Швеция; ряд стран, имеющих опыт миротворческих операций, — например, Бразилию; а также стран, пользующихся доверием России, — таких как Белоруссия», — сообщил один из авторов отчета Ричад Гован.

Он отметил, что к участию в операции невозможно привлечение 50 тысяч миротворцев, как того хотели некоторые эксперты, поскольку Москва выступит против столь большого контингента. Кроме того, ожидать предоставления такого количества солдат от стран-участников операции было бы нереалистично.

Гован подчеркнул, что создание миротворческих сил поможет провести местные выборы на востоке Украины, о чем говорится в подписанных в 2015 году минских соглашениях. «Если получится достаточно быстро развернуть присутствие [миротворцев] на местах, то к теме проведения местных выборов можно было бы прийти в течение 12 месяцев, после чего оставить миротворцев на период "охлаждения" ситуации в общей сложности на два года», — считает он.

В то же время на пути к утверждению миротворческих сил ООН есть большие препятствия, отмечает агентство. Ведь у России как у постоянного члена Совета Безопасности ООН есть право вето, и она может выступить против некоторых деталей. Кроме того, Швеция должна согласиться возглавить миссию.

4 ноября спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне считают интересной российскую инициативу относительно размещения миротворческой миссии в Донбассе. Он сообщил, что Вашингтон попросил Киев «не представлять конкурирующую резолюцию», а «попробовать достичь согласия» и «договориться о принципах и элементах» возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.

11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Германия выступила за присутствие миротворцев ООН на всей территории Донбасса
Власти Украины назвали условия для переговоров о миротворцах в Донбассе
США захотели разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0511 февраля

Медовые ловушки

В Прибалтике боятся соблазнительных русских шпионок
04:1111 февраля

Украинец услышал «призыв» Путина принять конституцию и решил покончить с собой

18:4712 февраля

Саакашвили выслали с Украины

23:5910 февраля

Жители Латвии захотели в СССР

Бывший СССР00:05 4 января

«Мы устали, мы никому не нужны»

В ДНР проклинают войну и тщетно мечтают о мире: репортаж «Ленты.ру»
16:1912 февраля

Армения назвала условие разрешения конфликта с Азербайджаном

16:1212 февраля

Саакашвили задержали на Украине

17:3112 февраля

Порошенко обвинил Путина в неисполнении минских соглашений

Бывший СССР18:10 8 февраля
Петр Порошенко

Шелковая удавка

Почему Украина не вписывается в китайский транспортный коридор
21:3110 февраля

На Украине назвали причину отказа Киева воевать за Крым

16:5512 февраля

Саакашвили рассказал о спасшей Сталина прабабушке

19:1210 февраля

Гранату положили в стиральную машину, довели до взрыва и показали результат

Россия
Русский характер
Вулканы, медведи и разруха. Курилы — рай для сурового туризма
Еда для Сёмочки
Малыша спасет внутривенное питание, но родители не в состоянии его оплатить
«Встать за ребенка — мужской поступок»
Кавказские женщины набрались смелости поговорить с отцами
США выразили готовность оказать помощь в расследовании крушения Ан-148
На месте крушения Ан-148 найдено 1400 фрагментов тел
Студент написал диплом об экстремизме и сел за экстремизм
ЦИК выявила обман со стороны Грудинина
Все материалы
Мир
Бойня: российских наемников в Сирии перебили американцы
Насколько правдивы слухи о сотнях погибших
Британцы вместо помощи пострадавшим гаитянам развлекались с проститутками
Демократия приехала
Джихадисты захватили Ирак. Американцы его разрушили и не хотят платить
Глава МИД Нидерландов солгал о встрече с Путиным
В Сирии погибли балтийский казак и нацбол
Американец назвал Олимпиаду гейской и пожалел об этом
Невестка Трампа открыла конверт с белым порошком и попала в больницу
Все материалы
Бывший СССР
Медовые ловушки
В Прибалтике боятся соблазнительных русских шпионок
Украинец услышал «призыв» Путина принять конституцию и решил покончить с собой
Судный час: на Украине ищут виновных в сдаче Крыма
Генералы хотели воевать, но Киев испугался России
Жители Латвии захотели в СССР
Названо число необходимых Донбассу миротворцев
Назад в горы: из Донбасса ушла крупнейшая украинская бригада
«Закарпатский легион» воевал под Донецком и Луганском
Порошенко обвинил Путина в неисполнении минских соглашений
Все материалы
Экономика
Деньги вперед
Россияне решили осчастливить влюбленных, но вмешался доллар
Наследник Остапа
В Москве задержали создателя проектов Questra World и A.G.A.M.
Россияне стали меньше болеть
Шесть сотрудников «Газпром нефти» вошли в число победителей «Лидеров России»
Обвал американских рынков объяснили эмоциями
Богатые россияне испугались санкций и спрятали деньги в России
Сотни тысяч британцев проснулись миллионерами
Все материалы
Силовые структуры
В круге братском
Американцы собрали российских воров и Лепса в одну банду. Жаль, ее не существует
Восставший из ада
Маньяк избежал расстрела и сел на всю жизнь. Теперь его отпустили на свободу
Движение вниз
Почему разбился самолет в Подмосковье
На директора реабилитационного центра завели дело после смерти актера Марьянова
Лидера «Оплота» Жилина убил украинский киллер
Следователи исключили взрыв Ан-148 в воздухе
Бывший полицейский из команды генерала Сугробова сел за махинации с делами
Все материалы
Наука и техника
Огненный демон
Смертоносное оружие России держит в страхе Европу и США
Плакат Вениамина Пинчука «Единым ударом!»«Положение нашей страны было критическим»
США и Британия спасли миллионы советских жизней. Сегодня про это забыли
В тени колосса
Эта игра постарела, ее отшлифовали, и она лучше новых: Shadow of The Colossus
Создан гаджет для безопасного поедания хинкали
Google скопирует «монобровь» iPhone X
США обвинили в сокрытии ядерного оружия
Выявлена неожиданная опасность молока
Все материалы
Спорт
Унесенные ветром
Олимпиаду сдувает, пока 15-летняя россиянка покоряет мир
«Зал замер. Это было чудо!»
Медведева снова всех порвала. Но Россия осталась без золота
Олимпийская чемпионка спасла собаку от корейских гурманов
Сдан первый положительный допинг-тест на Олимпиаде
Фуркад выиграл Олимпиаду и раскритиковал решение не допускать до нее россиян
МОК захотел наказать россиянина за посвящение медали отстраненным олимпийцам
Авербух усомнился в способностях раскритиковавшей Загитову американки
Все материалы
Культура
«Если скажу, что я американец, мне бабушка яйца оторвет»
Россиянин уехал в США и получил четыре «Порно-Оскара», но остался патриотом
Бьет — значит любит
Кино недели: от «Пятидесяти оттенков свободы» до «Охоты на воров»
Цветная плоть
Он отказался от черно-белого взгляда на мир, когда другие не осмелились
В Америке создали фаллоимитатор в виде пениса человека-рыбы из «Формы воды»
Названа причина смерти актера «Нежного возраста» Дмитрия Соловьева
Умер актер «Нежного возраста» Дмитрий Соловьев
Тимати обозвал избившего диджея Smash депутата «гнилым пидарастом»
Все материалы
Интернет и СМИ
Точка с G
Пока США думают, Россия внедряет интернет нового поколения
Круче Tor
Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
Месят не по-детски
Ведущую детского «Ревизорро» постигла судьба Летучей: ее тоже начали бить
Российская художница показала лицо стран и обрела всемирную славу
Изящный жест очками превратил олимпийского фигуриста в кумира интернета
«Идиотские» трюки с солью прославили британца
YouTube придумал наказание для «вредных» блогеров
Все материалы
Ценности
Челюсть отвисла
Откуда у советских людей страсть к золотым зубам
В Нью-Йорке мужчин выставили свиньями
Грязные тапки
Хитрый грузин заставил богачей покупать уродливые кроссовки
Африканцы научат Европу правильно одеваться
Известный итальянский бренд откроет магазин собственных подделок
Кейт Миддлтон надела недорогое пальто и застряла в решетке
Кардашьян сфотографировалась на модной помойке в одних колготках
Все материалы
Путешествия
Все получат: российским отелям присвоят звезды
Что будет с ценами и постояльцами?
Турист вернул в тайский храм украденные кирпичи из-за беспокойной жизни
Задержанные за хранение кораллов россиянки рассказали о тайской тюрьме
Авиабилеты подорожают в 2018 году
В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток
Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток
Стюардесса забылась и сделала селфи на украденный телефон пассажирки
Все материалы
Из жизни
«Грабежи, убийства и перестрелки стали рутиной»
История россиянина, перебравшегося в Бразилию
«Вам дюйм за дюймом рубят руку»
Эти люди мечтают, чтобы им хоть раз стало больно
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Американец опозорил сына фаллоимитатором длиной 30 сантиметров
В Дубае испекли и съели шоколадную невесту в платье за миллион долларов
Пенсионер ударил ножом не уступившего место пассажира метро
Брошенный бульдог потерял всю шерсть от горя и снова зарос ей от любви
Все материалы
Электрокары, которые уедут действительно далеко
Машины на электротяге с самым большим запасом хода
Видео: Смартфон на колесах или убийца конкурентов?
Почему с выходом нового А-класса все «Мерседесы» станут другими
Бодипозитив
Тест-драйв Peugeot 5008 – классной семейной машины, о которой вы вряд ли задумаетесь всерьез
Самые продаваемые автомобили России 2018 года
Какие машины пользовались наибольшим спросом в январе
Стало известно название хардкорной версии купе BMW M2
Первый гоночный Porsche 911 с турбомотором оценили в полмиллиарда рублей
Итальянцы превратили лимузин Bentley Mulsanne в купе
Все материалы
Крышу рвет
Дома в Италии раздают по цене поездки на метро
Порки не будет
Печальная история самой знаменитой БДСМ-порностудии мира
«Сын теперь отлично знает, как выглядят проститутки»
Москвичка пожила рядом с «квартирой на час» и открыла для себя много нового
Украинка превратила съемную квартиру в БДСМ-бордель
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до истерики
Ленивый почтальон завалил свой дом чужими письмами
В российских квартирах увеличат высоту потолков
Все материалы