Названо число необходимых Донбассу миротворцев

ООН для решения конфликта на востоке Украины следует рассмотреть развертывание контингента в 20 тысяч военнослужащих из государств-нечленов НАТО, а также четырех тысяч полицейских. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет, который должен быть представлен на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе.

Документ разработал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, с 2016 года занимающий должность советника президента Украины Петра Порошенко. Отчет будет представлен высокопоставленным лицам, например специальному представителю США по вопросам Украины Курту Волкеру, в субботу, 17 февраля.

«Для операции следует привлечь несколько европейских стран, таких как Швеция; ряд стран, имеющих опыт миротворческих операций, — например, Бразилию; а также стран, пользующихся доверием России, — таких как Белоруссия», — сообщил один из авторов отчета Ричад Гован.

Он отметил, что к участию в операции невозможно привлечение 50 тысяч миротворцев, как того хотели некоторые эксперты, поскольку Москва выступит против столь большого контингента. Кроме того, ожидать предоставления такого количества солдат от стран-участников операции было бы нереалистично.

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Гован подчеркнул, что создание миротворческих сил поможет провести местные выборы на востоке Украины, о чем говорится в подписанных в 2015 году минских соглашениях. «Если получится достаточно быстро развернуть присутствие [миротворцев] на местах, то к теме проведения местных выборов можно было бы прийти в течение 12 месяцев, после чего оставить миротворцев на период "охлаждения" ситуации в общей сложности на два года», — считает он.

В то же время на пути к утверждению миротворческих сил ООН есть большие препятствия, отмечает агентство. Ведь у России как у постоянного члена Совета Безопасности ООН есть право вето, и она может выступить против некоторых деталей. Кроме того, Швеция должна согласиться возглавить миссию.

4 ноября спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне считают интересной российскую инициативу относительно размещения миротворческой миссии в Донбассе. Он сообщил, что Вашингтон попросил Киев «не представлять конкурирующую резолюцию», а «попробовать достичь согласия» и «договориться о принципах и элементах» возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.

11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

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