Германия выступила за присутствие миротворцев ООН на всей территории Донбасса

Германия выступает за ввод вооруженных миротворцев ООН на всю территорию Донбасса. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, передает РИА Новости.

Габриэль заявил, что в Донбасс следует ввести миротворцев ООН, но обязательным условием должно стать «возобновление территориальной целостности Украины».

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«Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница», — сказал Габриэль.

Также министр подчеркнул, что Германия вместе с Францией и другими партнерами в Совете Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы «ввести реальную миротворческую миссию» в регион.

11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

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