США заинтересовались российской идеей о миротворцах в Донбассе

Госдепартамент США считает интересной российскую инициативу относительно размещения миротворческой миссии в Донбассе, заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, передает РИА Новости.

«Мы пытаемся посмотреть, возможно ли создать условия для размещения миротворческой миссии ООН, чтобы контролировать территории на востоке Украине. Это позволит восстановить доверие с обеих сторон, и это создаст возможность для Украины продвинуться в выполнении минских соглашений, в частности, в проведении выборов, чего сейчас они сделать не могут», — сказал Волкер.

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Также он сообщил, что Вашингтон попросил Киев «не представлять конкурирующую резолюцию», а «попробовать достичь согласия» и «договориться о принципах и элементах» возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.

11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.



