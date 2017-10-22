Порошенко пообещал добиться ввода миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что добьется ввода миротворцев ООН в Донбасс. Такое заявление он сделал во время визита в Авдеевку, сказано в сообщении на его сайте.

«Я все делаю для того, чтобы миротворцы были в Донбассе. И это означает, что в Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами, совместными усилиями, принесли мир в Донбасс», — заверил Порошенко. По его словам, миротворцы смогут взять под контроль неконтролируемый участок украинско-российской границы.

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Кроме того, Порошенко рассказал, что еще в 2015 году выступал с предложением ввести миротворцев ООН в регион. В 2017 году, заявил президент Украины, его страну поддерживает «абсолютное большинство стран ООН».

Также украинский лидер сказал жителям Авдеевки, что будет делать все от него зависящее, чтобы на украинскую землю пришел мир. «Мир, в котором очень нуждается Украина», — подчеркнул он.

11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

