В Киеве согласились на миротворцев в Донбассе только после установления мира

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что миротворческий контингент в Донбассе будет развернут только после прекращения вооруженного конфликта в регионе. Об этом она сказала в интервью телеканалу ТСН.

«Не было ни одного случая, когда миротворцы вошли на территорию, где еще не установлен мир. Поэтому ключевой вопрос — это установление постоянного мира в Донбассе», — отметила она.

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22 сентября Геращенко высказала мнение, что введение миротворцев в Донбасс на российских условиях не будет способствовать деэскалации конфликта. «Миротворцы на украинских условиях с точно определенным мандатом, а не суррогатное предложение РФ "миссии по охране миссии" точно будут способствовать деэскалации и демилитаризации региона», — заявила вице-спикер украинского парламента.

5 сентября проект резолюции по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. Там говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.