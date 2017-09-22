Депутат Рады назвала суррогатным предложение России по миротворцам в Донбассе

Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко выразила мнение, что введение миротворцев в Донбасс на российских условиях не будет способствовать деэскалации конфликта. Об этом в пятницу, 22 сентября, она написала в Facebook.

«Миротворцы на украинских условиях, с точно определенным мандатом, а не суррогатное предложение РФ "миссии по охране миссии", точно будут способствовать деэскалации и демилитаризации региона», — заявила Геращенко.

21 сентября президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил о поддержке Вашингтоном предложения Киева относительно отправки миротворческой миссии ООН в Донбасс. Он добавил, что размещение контингента миротворцев «исключит возможность проникновения российских войск и будет служить делу мира».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки Киева назвать Москву агрессором при обсуждении охранной миссии ООН в Донбассе. Газета «Коммерсантъ», в свою очередь, со ссылкой на источники, близкие к российской делегации, сообщила о внесении Украиной в Совбез ООН своего проекта резолюции о миротворцах.

5 сентября проект резолюции по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. Там говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.