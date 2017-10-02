Ярош назвал ввод миротворцев в Донбасс предлогом для силовой зачистки региона

Депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что введение миротворцев в Донбасс позволит Киеву произвести в регионе зачистку. Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостроф», опубликованном в понедельник, 2 октября.

Парламентарий отметил, что Киеву выгодно введение миротворческого контингента на российско-украинскую границу. После этого, по его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) начнет преследование сторонников ополчения.

«При таких условиях теоретически можно было бы отказаться от проведения широкомасштабной военной операции и отдать дело восстановления территориальной целостности и защиты нашей национальной безопасности в руки СБУ. (...) Несмотря на присутствие миротворцев, можно было бы устроить такую зачистку», — пояснил Ярош.

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Днем ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что миротворческий контингент в Донбассе будет развернут только после прекращения вооруженного конфликта в регионе. «Не было ни одного случая, когда миротворцы вошли на территорию, где еще не установлен мир», — отметила она.

5 сентября Москва по распоряжению президента России Владимира Путина внесла в Совбез ООН проект резолюции, который предусматривает размещение миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.