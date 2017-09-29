Ярош назвал условие распада Украины

Депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что имплементация минских соглашений приведет к распаду Украины. Об этом он сказал в интервью порталу «Апостроф».

«Я переживаю, что нерешительность, мягкотелость нашего политического руководства может привести, например, к имплементации минских договоренностей. Это — одна из самых больших угроз для существования государства, кроме войны, кроме непосредственно военных действий. Сделать все, что предусмотрено минскими соглашениями, все эти особые статусы и так далее — значит заложить мину, которая разорвет государство», — заявил Ярош.

7 сентября президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной Раде перечислил условия потери Украиной государственности. Угрозами он назвал отсутствие реформ, сопротивление разных групп влияния, коррумпированную бюрократию и олигархию, а также политиков-популистов.

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В июне глава фракции партии «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко заявила, что Украина может прекратить существование до 2019 года, если в стране не будут проведены досрочные парламентские и президентские выборы. Она добавила, что причинами развала могут стать «античеловеческие» пенсионная и медицинская реформы, а также попытки узаконить продажу сельскохозяйственной земли.

Минские соглашения подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.