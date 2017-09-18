Порошенко снова назвал условие потери Украиной государственности

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отсутствие реформ может стать причиной потери страной государственности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Без завершения реформ мы имеем риск потерять государственность и нас просто не станет. Но это пессимистичный сценарий, и я не верю в него и не допущу», — подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что есть и оптимистичный сценарий развития страны. «Название этому сценарию: "Успешная европейская Украина успешных украинцев"», — сказал глава государства.

7 сентября Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной Раде уже перечислял условия потери Украиной государственности. Тогда угрозами он назвал не только отсутствие реформ, но и сопротивление разных групп влияния, коррумпированную бюрократию и олигархию, а также политиков-популистов.

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26 июня глава фракции партии «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что Украина может прекратить существование до 2019 года, если в стране не будут проведены досрочные парламентские и президентские выборы. Она добавила, что причинами развала могут стать «античеловеческие» пенсионная и медицинская реформы, а также попытки узаконить продажу сельскохозяйственной земли.

В начале июня социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, согласно которому большинство жителей Украины — 85 процентов — считают, что страна находится в состоянии хаоса. При этом 65 процентов опрошенных главными причинами этого назвали непрофессионализм и коррупцию в действующей власти.