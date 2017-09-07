Порошенко назвал три возможные причины потери Украиной государственности

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отсутствие реформ может стать главной причиной потери страной государственности. Об этом в четверг, 7 сентября, он сказал в ходе выступления перед Верховной Радой, передает портал «Обозреватель».

«У нас остался год, чтобы продуктивно поработать над реформами. Потом, в 2019 году, у нас весной президентские выборы, а осенью — парламентские», — напомнил Порошенко.

Еще одной угрозой государственности он назвал сопротивление разных групп влияния, коррумпированной бюрократии и олигархии. «Много противников расселось на разных ветвях власти и в бизнес-офисах. В каждой системе, от низа до верха, есть группы, которых устраивает статус-кво. И сопротивление их системное», — пожаловался глава государства.

Третьей опасностью Порошенко назвал популизм. «Электоральная ниша коммунистов пустовала недолго. В ней освоились несколько партий из бывшей европейской коалиции. В роли защитников народа они выглядят уверенно, пока не посмотришь в их декларации», — сказал украинский лидер.

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26 июня глава фракции партии «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что Украина может прекратить существование до 2019 года, если в стране не будут проведены досрочные парламентские и президентские выборы. Она добавила, что причинами развала могут стать «античеловеческие» пенсионная и медицинская реформы, а также попытки узаконить продажу сельскохозяйственной земли.

В начале июня социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, согласно которому большинство жителей Украины — 85 процентов — считают, что страна находится в состоянии хаоса. При этом 65 процентов опрошенных главными причинами этого назвали непрофессионализм и коррупцию в действующей власти.