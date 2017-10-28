Вашингтон проверил готовность Киева к компромиссу в Донбассе

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер прибыл в Киев, чтобы уточнить, насколько украинские власти готовы к компромиссу в вопросе введения миротворцев в Донбасс. Об этом в субботу, 28 октября, изданию «Страна» сообщил источник в Верховной Раде.

«Для Волкера важно было понять, до какого уровня компромисса Украина готова пойти в вопросе миротворцев. А то, что без компромисса миротворцев не будет, — понятно. В том числе важно было донести эту мысль до [спикера Верховной Рады Андрея] Парубия», — сказал собеседник издания.

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Вечером 27 октября Волкер провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Глава государства выразил Волкеру благодарность за «усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в Донбассе».

Ранее в тот же день спецпредставитель Госдепартамента беседовал с Парубием. Спикер украинского парламента заявил американцу, что Киев хотел бы добиться введения санкций против энергетического сектора России.