Порошенко поблагодарил Вашингтон за «восстановление мира» в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, сообщается на сайте пресс-службы главы государства.

Отмечается, что Порошенко выразил Волкеру благодарность за «усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в Донбассе», а также «прекращение российской агрессии» против Украины.

Представитель Госдепа оценил продление закона об особом статусе Донбасса как «четкий сигнал в подтверждение настоящей преданности украинской стороны мирному урегулированию».

«Собеседники обсудили безопасность в регионе и отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения минских договоренностей», — сказано в сообщении.

Ранее в пятницу встречу с Волкером провел спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он заявил американцу, что Киев хотел бы добиться введения санкций против энергетического сектора России.

