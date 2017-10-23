Соратник Януковича рассказал о послушном Госдепу Порошенко

Бывший депутат Верховной Рады, соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник заявил, что минский формат фактически стал площадкой для общения России и США, а мнение Киева никто не учитыват. Об этом он написал в понедельник, 23 октября, на своей странице в Facebook, комментируя готовящийся планируемый визит спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера в страну.

«Минский формат вышел на орбиту двусторонних отношений США и России. Германия, Франция где-то рядом, но не главные. А Украина и вовсе за горизонтом (...). Волкер выслушает Порошенко и скажет, что нужно делать в интересах Соединенных Штатов Америки», — высказал мнение Олейник.

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21 октября издание «Страна» сообщало о том, что Волкер 27 октября проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

По иску Олейника в конце декабря 2016-го Дорогомиловский суд Москвы признал события февраля 2014-го на Украине государственным переворотом. В ходе процесса допрашивались высшие руководители страны, оставившие свои посты, в частности бывший президент Украины Виктор Янукович.

Захват власти на Украине произошел в результате Майдана (Евромайдана) — массовых протестных акций в городах Украины зимой 2013-2014 годов.