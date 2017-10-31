США отказались согласовывать с ДНР и ЛНР введение миротворцев в Донбасс

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отверг возможность обсуждения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) вопроса о введении миротворцев в Донбасс. Об этом он сказал в интервью «Громадьске».
«Думаю, по этому вопросу решено: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место», — заявил Волкер.
Он добавил, что пока нет ясности по поводу того, сколько будет миротворцев, какие страны они представят. «Сейчас немного рано об этом говорить. Мы до сих пор не пришли к согласию относительно конкретного мандата миссии. Именно здесь должны договориться. Если это произойдет, тогда уже начнем обсуждать участников и численность», — подчеркнул представитель США.
В свою очередь, представители ДНР и ЛНР на переговорах контактной группы в Минске Денис Пушилин и Владислав Дейнего сказали, что контингент может появиться в Донбассе только в случае одобрения его мандата республиками, передает Донецкое агентство новостей. «Если мистер Волкер хочет избежать провала своей миссии, он может обратиться в контактную группу. Мы рассмотрим его предложения и подумаем, насколько его идеи соответствуют интересам ДНР и ЛНР», — говорится в совместном заявлении Пушилина и Дейнего.
5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.