Киев предложил передать миротворцам в Донбассе боевую авиацию

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что миротворческий контингент в Донбассе следует снабдить боевой авиацией и техникой. Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН, передает портал «Укринформ».

Ельченко добавил, что миротворцы также должны быть обеспечены необходимым финансированием и передовыми разведывательными технологиями. «Украина сделает все возможное, чтобы оставаться надежным партнером миротворческих операций ООН даже тогда, когда моя страна сама требует помощи ООН в поддержании мира на фоне продолжения внешней агрессии», — сказал представитель Киева.

1 октября вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что миротворческий контингент в Донбассе будет развернут только после прекращения вооруженного конфликта в регионе. «Не было ни одного случая, когда миротворцы вошли на территорию, где еще не установлен мир», — отметила она.

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11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

Киев постоянно обвиняет Россию в причастности к конфликту на юго-востоке Украины и называет РФ страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.