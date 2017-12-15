Власти Украины назвали условия для переговоров о миротворцах в Донбасса

Киев не будет обсуждать тему международных миротворцев с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР и не пойдет ни на какие компромиссы. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Компромиссы бывают и в политике, и в дипломатии, но не такие принципиальные, которые влияют на мандат миссии и на будущее Донбасса. Сама идея о том, что кто-то будет говорить с теми, кого Россия поставила к власти в 2014 году в Донбассе путем фейковых выборов, она шизофреническая. Нет там никого, с кем можно разговаривать», — сказал он.

По словам Климкина, Киев не пойдет на какие-либо шаги, которые потом можно будет интерпретировать как внутренний конфликт в Донбассе.

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14 декабря в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о введении международных миротворцев Киев должен обсуждать с ДНР и ЛНР.

В сентябре Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию о размещении в Донбассе международных миротворцев.

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