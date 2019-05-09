Зеленский назвал 9 Мая «нашим Днем благодарения»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал праздник 9 Мая Днем благодарения и рассказал, как побывал на могиле деда Семена Зеленского в родном городе Кривом Роге. Пост об этом он написал в Facebook.

«Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день. Сегодня — 9 мая. Это наш День благодарения» — написал Зеленский.

Избранный президент рассказал, что его дед Семен Иванович Зеленский прошел всю войну и остался в его памяти как «один из тех героев, которые защищали Украину от нацистов».

Ранее Зеленский опубликовал в своем Facebook фотографию, на которой он запечатлен с двумя участниками Второй мировой войны, пожимающими друг другу руки. По словам политика, это Прасковья Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной в УПА (вооруженное формирование ОУН под командованием Степана Бандеры) и капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иван Залужный.

26 марта на Украине вступил в силу закон, уравнявший в правах ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов из Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России). Теперь обе эти категории ветеранов имеют статус борцов за независимость и одинаковые льготы.

В четверг, 9 мая, стало известно, что неподалеку от Кривого Рога радикалы в балаклавах закидали камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы.

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