На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

На Украине, неподалеку от Кривого Рога, неизвестные в балаклавах закидали его камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы. Об этом в Facebook написал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

«Радикалы в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня Победы. Молодчики разбили стекла в автобусах и скрылись», — написал он. По словам Вилкула, на месте работает полиция, сам он проконтролирует расследование.

«Это преступление совершили моральные уроды. Пряча лица за балаклавами, они напали на пенсионеров, людей с детьми, которые ехали отдать дань памяти подвигу нашего народа, победившего нацизм», — добавил депутат. Он призвал навести порядок в стране и наказать по всей строгости «обнаглевших молодчиков».

Ранее в четверг, 9 мая, президент Украины Петр Порошенко заявил, что за последние пять лет Украина выработала собственный сценарий и ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне, что приблизило страну к общеевропейской традиции. Он подчеркнул, что украинцы дистанцировались от «кремлевского "победобесия"». Он добавил, что победа во Второй мировой войне — не повод «водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру».

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