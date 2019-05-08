Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фотографию, на которой он запечатлен с двумя участниками Второй мировой войны, пожимающими друг другу руки.

Слева от политика стоит пожилая женщина в платке и разноцветной вязаной жилетке. «Прасковья Васильевна Зеленчук-Потяк.

В 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, вязала свитера», — рассказывает о ней Зеленский.

Справа от него стоит пожилой мужчина. По словам нового главы государства, это капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иван Аникеевич Залужный, 10 мая ему исполнится 101 год. «Награжден многочисленными орденами и медалями (на снимке Залужный одет в китель с наградами — прим. «Ленты.ру»). Потерял единственного внука — Ивана Гутника-Залужного во время войны в Донбассе», — рассказал политик.

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«Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, который сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того, чтобы в будущем нас объединяли только победы», — добавил Зеленский.

26 марта на Украине вступил в силу закон, уравнявший в правах ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов из Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России). Теперь обе эти категории ветеранов имеют статус борца за независимость и одинаковые льготы.

УПА — вооруженное формирование ОУН под командованием Степана Бандеры. В 1943 году боевики организовали так называемую Волынскую резню, жертвами которой могли стать до 100 тысяч этнических поляков, в том числе женщины и дети. После войны УПА развернула вооруженное сопротивление советской власти.

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