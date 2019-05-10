Коломойский предрек самому богатому бизнесмену Украины убытки

Бывший владелец национализированного украинского Приватбанка, олигарх Игорь Коломойский обвинил самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова в сверхдоходах от «нерыночной» ренты. Об этом сообщает «РБК-Украина» в пятницу, 10 мая.

По его словам, из-за поднятия ставок ренты на добычу полезных ископаемых, которые были практически нулевые при Петре Порошенко, Ахметов может потерять часть дохода с «Роттердама плюс». Коломойский допустил выход Ахметова из бизнеса.

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При этом он предостерег от резких шагов в отношении бизнесмена, так как он может при желании остановить электростанции.

Коломойский также подчеркнул, что себя к олигархам не причисляет. «Олигарх — это одно и то же, что медиамагнат», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, должен ли избранный президент Украины Владимир Зеленский установить единые правила для всех олигархов, Коломойский ответил отрицательно.

27 апреля Игорь Коломойский заявил о желании вернуться на Украину с целью помощи Зеленскому. Коломойский последнее время находился в Израиле.

В 2017 году состояние Ахметова, по версии журнала Forbes, оценивалось в 4,6 миллиарда долларов. Он является владельцем более 300 предприятий, работающих, в частности, в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной отраслях, а также банковском и страховом секторах.

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