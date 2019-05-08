Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом он заявил в интервью Bihus.info.
По словам бизнесмена, Аваков, который возглавляет ведомство с 2014 года, «является фундаментом» и «фактором стабильности» на Украине.
Также Коломойский подчеркнул, что обещание Зеленского привести к власти новые лица накладывает определенные ограничения, которые «потом политически будет трудно преодолевать». Он пояснил, что разумнее обещать взять в команду специалиста, не уточняя, будет это лицо новым или старым.
Ранее Коломойский заявлял, что они с Аваковым считают избрание Зеленского президентом «общей победой». Он подчеркнул, что они надеялись на проигрыш действующего президента Украины Петра Порошенко. По словам бизнесмена, позиция главы МВД была связана, в свою очередь, с позицией украинского лидера в ситуации с сыном министра, обвиненным в 2017 году в растрате государственных средств.
Согласно украинскому законодательству, глава государства имеет президентскую квоту на назначение двух министров — иностранных дел и обороны. Остальной состав правительственного кабинета формируется парламентским большинством в Верховной Раде.