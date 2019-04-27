Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал НТВ.

В данный момент Коломойский находится в Израиле. Вернуться он планирует после официального объявления результатов выборов. По его словам, первое время после возвращения он не будет ни с кем видеться, а хочет отдохнуть «у себя в деревне под Днепропетровском».

Олигарх сказал, что «очень хотел» победы Зеленского на выборах. По его словам, он «один или два раза» помогал избранному президенту советами за время предвыборной кампании и готов помогать и дальше, «но это не является массовым явлением».

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В команду Зеленского бизнесмен идти не собирается — он выразил лишь готовность консультировать будущего президента.

26 апреля адвокат Коломойского рассказал, что идея выдвижения Зеленского на пост президента Украины впервые обсуждалась еще в 2015 году.

Действующий президент страны Петр Порошенко не раз публично обвинял Коломойского в поддержке Зеленского. Свою позицию он аргументировал тем, что принадлежащий олигарху телеканал «1+1» занимается распространением фейков о лидере страны. «1+1» также регулярно показывает юмористические шоу студии «Квартал 95», главой которой ранее был Зеленский.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. С большим преимуществом победил Владимир Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов. Его соперника — Петра Порошенко — поддержали 24,45 процента избирателей.

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